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  4. Doğu'da kar nedeniyle 961 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Doğu'da kar nedeniyle 961 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 10:26 | Son Güncelleme

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Van ve Hakkari için yoğun kar uyarısında bulundu

Van, Hakkari ve Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle 961 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dün akşamdan bu yana etkili olan kar ve tipiden dolayı 579 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Van Valiliği de yoğun kar nedeniyle İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde bugün eğitime ara verildiğini duyurdu.

Bu ilçelerdeki engelli ve hamile kamu personellerinin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Kar kalınlığının yarım metreyi geçtiği kent merkezinde, evler, araçlar ve ağaçlar kar altında kaldı. Güne karla uyanan vatandaşlar, kar altında kalan araçlarını ve iş yerlerinin önünü temizledi. Bazı yolların kapalı olması nedeniyle araçlarını çıkaramayanlar, yürüyerek işe gitmeye çalıştı.

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentteki ana arterlerde ve kaldırımlarda biriken karları temizledi.

Yoğun kar nedeniyle kentte düzenlenmesi beklenen bir çok program da iptal edildi.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Van-Bahçesaray kara yolundaki 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi'ni çığ tehlikesine karşı geçici olarak kapattı. Van-Hakkari kara yolunda da ulaşım kontrollü olarak sağlandı.

- Bitlis

Bitlis'te İl Özel İradesi Genel Sekreteri Ümit Kurtkan, kentte kar ve tipiden dolayı 257 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

Kurtkan, kardan kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmaların yürütüldüğünü kaydederek, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini ifade etti.

Kar ve soğuk havanın yaşamı olumsuz etkilediği kentte, vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışması yaptı, vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önündeki karları temizledi.

- Hakkari

Valilikten yapılan bilgilendirmeye göre, Hakkari ve ilçelerinde 28 köy ile 97 mezra yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 125 yerleşim biriminin yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

- Muş

Muş'ta da etkili olan kar, kent merkezini beyaza bürüdü. Muş-Bitlis kara yolunda yoğun kar ve sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Karayolları ekipleri, Muş-Bitlis kara yolunda kar temizleme çalışması yürüttü.

- Yoğun kar uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Van ve Hakkari için yoğun kar uyarısında bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı çok bulutlu, Van ve Hakkari çevresinde yoğun kar yağışlı olacak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgarın, kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Van'da 1, sıfırın altında olmak üzere Hakkari ve Muş'ta 1, Bitlis'te 3 derece olması bekleniyor.

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Bitlis Hakkari kar yağışı muş Olumsuz hava Van

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