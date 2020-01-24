Doğu'da kar nedeniyle 961 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van, Hakkari ve Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle 961 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dün akşamdan bu yana etkili olan kar ve tipiden dolayı 579 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Van Valiliği de yoğun kar nedeniyle İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde bugün eğitime ara verildiğini duyurdu.

Bu ilçelerdeki engelli ve hamile kamu personellerinin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Kar kalınlığının yarım metreyi geçtiği kent merkezinde, evler, araçlar ve ağaçlar kar altında kaldı. Güne karla uyanan vatandaşlar, kar altında kalan araçlarını ve iş yerlerinin önünü temizledi. Bazı yolların kapalı olması nedeniyle araçlarını çıkaramayanlar, yürüyerek işe gitmeye çalıştı.

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentteki ana arterlerde ve kaldırımlarda biriken karları temizledi.

Yoğun kar nedeniyle kentte düzenlenmesi beklenen bir çok program da iptal edildi.