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Doğu’da kar, tipi köy yollarını ulaşıma kapadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 10:38 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu Bölgesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan kar ve tipi dolayısıyla 700’e yakın köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

Doğu’da kar, tipi köy yollarını ulaşıma kapadı

Doğu Anadolu Bölgesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan kar ve tipi dolayısıyla 700’e yakın köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Erzincan’ın Refahiye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim yapılan okullarda bugün eğitime 1 gün ara verildi.
Doğu Anadolu Bölgesi kar yağışının etkisi altına girdi. Bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar Erzincan ve Tunceli çevreleri, akşam saatlerine kadar Erzurum, Kars, Ardahan çevreleri, gece saatlerine kadar ise Ağrı ve Iğdır çevrelerinin aralıklı yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri yaptıkları son değerlendirmeye göre, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğini belirterek vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları hususunda uyarıda bulundu.
Kar ve tipi dolayısıyla bölge genelinde 700’e yakın köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Erzincan İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada Refahiye’de 105, Tercan’da 20 ve Çayırlı’da 4 olmak üzere il genelinde toplam 129 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtilerek yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldığı kaydedildi.

“Refahiye ilçesinde taşımalı eğitime kar tatili“
Öte yandan kar ve tipinin etkili olduğu Erzincan’ın Refahiye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim yapılan okullarda bugün eğitime 1 gün ara verildi.

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