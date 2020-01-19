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  4. Doğu'da kar yağışı nedeniyle 465 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Doğu'da kar yağışı nedeniyle 465 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 10:26 | Son Güncelleme

Doğu'da kar yağışı nedeniyle 465 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van, Hakkari ve Bitlis'te kar yağışı ve tipi nedeniyle 465 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dün etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle Bahçesaray, Çatak, Gürpınar, Saray, Muradiye, Başkale ve Gevaş ilçelerinde 131 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

- Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar yağışı nedeniyle 75 köy yolunun kapandığını söyledi.

Ekiplerin yolları açmak için gece gündüz çalıştığını ifade eden Kurtkan, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini belirtti.

- Hakkari

Hakkari kent merkezi ve Yüksekova Çukurca, Şemdinli ile Derecik ilçelerine bağlı 259 yerleşim birimine kar, tipi ve çığ nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Hakkari-Şırnak kara yolu da yoğun yağış nedeniyle ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

- Muş

Muş'ta yağışların ardından etkili olan soğuk hava ve sis yaşamı olumsuz etkiledi.

Muş-Bitlis kara yolunda sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

İl Özel İdaresi ekiplerince ulaşıma açılan köy yollarında genişletme çalışması yürütüyor.

- Buzlanma, don ve sis bekleniyor

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişikliğin olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıklarının ise Van'da 3, sıfırın altında Bitlis ve Muş'ta 3, Hakkari'de 2 derece olması bekleniyor.

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