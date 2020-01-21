Doğu'da kardan kapanan 336 yol açıldı

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucu 336 yerleşim biriminin yolu açıldı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 72 yerleşim biriminin yolunun açılması için çalışma başlatıldı. Yüksek kesimlerde bölgenin zorlu coğrafyasına rağmen 43 yolu açan karla mücadele ekipleri, kalan 29 yolda da çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri de yaşanabilecek olumsuzluklara rağmen belirlenen bölgelerde hazır bekletiliyor.

- Hakkari

Valilikten yapılan bilgilendirmeye göre, Hakkari ve ilçelerinde dünden bu yana yürütülen çalışmalar sonucu 66 köy ve mezranın yolu açıldı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 21 yerleşim biriminin yolunun açılması için çalışma yürütüyor.

- Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, karla mücadele ekiplerinin kapalı bulunan 166 köy yolundan 132'sini ulaşıma açtığını belirtti. 34 yolda çalışmaların devam ettiğini kaydeden Kurtkan, acil durumlar için ekiplerin belirlenen noktalarda hazır bekletildiğini aktardı.