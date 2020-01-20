Doğu'da kardan kapanan 420 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta, kar ve tipi nedeniyle 420 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dün etkili olan kardan dolayı Bahçesaray, Gürpınar, Muradiye ve Başkale ilçelerinde 72 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri de kentteki ana yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

- Hakkari

Valilikten yapılan bilgilendirmeye göre, Hakkari ve ilçelerinde de kar ve tipi sonucu 87 yerleşim biriminin yolu kapandı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Kar nedeniyle vatandaşların kaldırımlarda yürümekte zorlandığı kentte, belediye ekipleri de karla mücadele çalışması yürüttü.

- Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar nedeniyle 166 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

Ekiplerin kapanan yolların kısa sürede açılması için çalıştığını ifade eden Kurtkan, acil durumlar için ekiplerin belirlenen noktalarda hazır bekletildiğini belirtti.