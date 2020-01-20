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  4. Doğu'da kardan kapanan 420 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Doğu'da kardan kapanan 420 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 10:18 | Son Güncelleme

Doğu'da kardan kapanan 420 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta, kar ve tipi nedeniyle 420 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dün etkili olan kardan dolayı Bahçesaray, Gürpınar, Muradiye ve Başkale ilçelerinde 72 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri de kentteki ana yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

- Hakkari

Valilikten yapılan bilgilendirmeye göre, Hakkari ve ilçelerinde de kar ve tipi sonucu 87 yerleşim biriminin yolu kapandı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Kar nedeniyle vatandaşların kaldırımlarda yürümekte zorlandığı kentte, belediye ekipleri de karla mücadele çalışması yürüttü.

- Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar nedeniyle 166 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

Ekiplerin kapanan yolların kısa sürede açılması için çalıştığını ifade eden Kurtkan, acil durumlar için ekiplerin belirlenen noktalarda hazır bekletildiğini belirtti.

- Muş

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte etkisini sürdüren kardan dolayı 95 köye ulaşım sağlanmadığını belirtti.

Yentür, kardan kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti.

Öte yandan Muş-Bitlis kara yolunda sürücüler, kar ve sis nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

- Buzlanma ve don bekleniyor

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı çok bulutlu, aralıklarla kar yağışlı geçecek.

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Günün en yüksek sıcaklıklarının Van'da 5, sıfırın altında olmak üzere Bitlis'te 3, Muş'ta 1, Hakkari'de 2 derece olması öngörülüyor.

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Bitlis kapalı yol kar muş Van

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