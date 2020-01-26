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Doğu'da kardan kapanan 897 yol ulaşıma açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 10:55 | Son Güncelleme

Doğu'da kardan kapanan 897 yol ulaşıma açıldı

Van, Hakkari ve Bitlis'te karla mücadele ekipleri, Cuma gününden bu yana 897 yerleşim biriminin yolunu açtı, 123 yolda çalışmalar devam ediyor

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, cuma günden bu yana yürütülen çalışmalar sonucu kapanan 579 yoldan 538'i açıldı.

Bahçesaray, Başkale, Gürpınar ve Çatak ilçelerinde 41 yerleşim yerinin yolunun açılması için çalışan ekipler, diğer bölgelerde de yol genişletme ve tuzlama yaptı.

Kent merkezinde de karla mücadele çalışmalarına devam eden ekipler, kaldırım ve yollarda biriken karları temizleyerek, kamyonlarla kent dışına taşıyor.

Hakkari ile ilçelerinde kar ve tipi nedeniyle 14 köy ve 39 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Cuma gününden bu yana kapalı olan 184 yerleşim biriminden 131'inin yolunu açan İl Özel idaresi karla mücadele ekipleri, kalan yolların da açılması için çaba gösteriyor.

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan da olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 257 yoldan 228'inin açıldığını belirtti.

Kurtkan, 29 köy yolunun açılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür ise kentteki tüm yolların açık olduğunu bildirerek, yollardaki genişletme çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

- Buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Günün en yüksek sıcaklıklarının, sıfırın altında olmak üzere Muş ve Bitlis'te 1, Van'da 2 ve Hakkari'de 4 derece olması öngörülüyor.

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Bitlis Hakkari hava durumu kapalı yol kar yağışı karla mücadele muş Van

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