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Doğu'da karla karışık yağmur bekleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 09:57 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Ardahan ve Kars'ta karla karışık yağmur etkili olacak

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 3 ilde karla karışık yağmurun etkili olacağı belirtildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars ve Ardahan çevresinde yağışların karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Tunceli'de 5, Iğdır'da 3, Erzincan'da 1, Ağrı'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 2, Erzurum ve Ardahan'da 1 derece kaydedildi.

Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Iğdır'da 18, Tunceli ve Erzincan'da 12, Erzurum'da 10, Ardahan ve Kars'ta 9, Ağrı'da 8 derece olması bekleniyor.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları Erzincan Ergan'da 195, Erzurum Palandöken'de 139, Erzurum Konaklı'da 112, Kars Sarıkamış'ta 101 ve Ardahan Yalnızçam'da ise 4 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, bölgede buzlanma beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara ve bölge genelinde eğimli alanlardaki çığ tehlikesine karşı tedbirli davranılması konusunda uyarıda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum hava

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