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Doğu'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 10:12 | Son Güncelleme

Doğu'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı olacak.

Bölgede yağışlar, Iğdır ve Erzincan çevrelerinde yağmur, zamanla karla karışık yağmur, diğer illerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde düşecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 3, Ardahan'da 2 ve Erzurum'da 1 derece ölçüldü. Gece sıcaklık, Erzincan'da sıfır, Ağrı'da 1, Tunceli'de 4, Iğdır'da ise 6 derece kaydedildi.

Günün en yüksek sıcaklıklarının Erzincan'da 13, Iğdır'da 12, Tunceli'de 11, Kars'ta 7, Erzurum, Ağrı ve Ardahan'da 5 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlıkları ise kayak merkezlerinden Erzincan Ergan'da 190, Erzurum Palandöken'de 126, Kars Sarıkamış'ta 110, Erzurum Konaklı'da 115, Ardahan Yalnızçam'da 7 santimetre ölçüldü.

Bölgede sabah ve gece buzlanma beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara ve eğimli alanlardaki çığ tehlikesine karşı, vatandaşlar ve ilgililerin tedbirli davranması gerekiyor.

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