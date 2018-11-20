Doğu'da kış

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'ne hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde olması öngörülüyor.

Meteoroloji 14'üncü Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyretmesi öngörülen bölgede, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Van, Bitlis ve Muş'ta sıfır, Hakkari'de 4 derece ölçüldü.

Günün en yüksek hava sıcaklıklarının Van, Hakkari ve Muş'ta 11, Bitlis'te ise 9 derece olması öngörülüyor.

Van Gölü'nde havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu olması bekleniyor.

