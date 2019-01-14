HABER

Doğu'da kış

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 13:51 | Son Güncelleme

Bingöl ve Şırnak'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle 50 köy yolu ulaşıma kapandı

BİNGÖL (AA) - Bingöl ve Şırnak'ta kar ve tipi nedeniyle 50 köye ulaşım sağlanamıyor.

Bingöl'de İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 39 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapanan yolların ulaşıma açılması için 11 ekip çalışma yürütüyor.

Şehir merkezinde de etkili olan kar yaşamı olumsuz etkiledi.

Bingöl Belediyesi ekiplerince kent merkezindeki cadde ve sokaklarda biriken karlar temizleniyor.

- Şırnak

Şırnak'ta kar ve tipi nedeniyle 11 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapanan Şırnak merkeze bağlı 2, Uludere ilçesine bağlı 3 ve Beytüşşebap ilçesine bağlı 6 köy yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kent merkezinde de cadde ve sokaklarda biriken karların belediye ekiplerince temizlenmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Müze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça olduMüze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça oldu
Yer: Bursa... Böyle yakalandılar!Yer: Bursa... Böyle yakalandılar!
Sanatçı Ferhat Tunç serbest bırakıldıSanatçı Ferhat Tunç serbest bırakıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bingöl kar şırnak

En Çok Okunan Haberler

Trump'ın sözlerine Türkiye'den jet hızında cevap!

Trump'ın sözlerine Türkiye'den jet hızında cevap!

Gözaltına alınan Ferhat Tunç serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Ferhat Tunç serbest bırakıldı

Otomotiv devi üretime ara verecek!

Otomotiv devi üretime ara verecek!

Beşiktaş ve Galatasaray'dan yılın takası

Beşiktaş ve Galatasaray'dan yılın takası

Trump'tan Türkiye'ye için ağır sözler: Yıkıma uğratırız

Trump'tan Türkiye'ye için ağır sözler: Yıkıma uğratırız

Sakarya'da patlama! Sosyal medyada panik

Sakarya'da patlama! Sosyal medyada panik

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

İlber Ortaylı'dan Suriyeli çıkışı: Haddinizi bilin

İlber Ortaylı'dan Suriyeli çıkışı: Haddinizi bilin

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doğu Perinçek 'ABD planlarını bozacak en önemli adımı' açıkladı!

Doğu Perinçek 'ABD planlarını bozacak en önemli adımı' açıkladı!

Bursa'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon! Böyle yakalandılar

Yer: Bursa... Böyle yakalandılar!

Trump'ın skandal açıklamasının ardından ABD'den bir açıklama daha: Yaptırım...

Trump'ın skandal Türkiye açıklamasının ardından yeni açıklama

Palu ailesiyle ilgili Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan kritik açıklama!

Başsavcılıktan flaş Palu ailesi açıklaması: Cinsel istismar...

Son dakika! Bakan açıkladı... SGK 30 ilacı daha ödeme listesine aldı!

Bakan'dan çok önemli ilaç açıklaması!

Hepsini çöpten aldılar! Sayı 25 bine ulaştı

Hepsini çöpten aldılar! Sayı 25 bine ulaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.