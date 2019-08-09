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Doğu'da Kurban Bayramı'nın en "tatlı" yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 13:06 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu Bölgesi'nde bayramların vazgeçilmezleri arasında yer alan tatlıların yapılması için imalathanelerde yoğunluk yaşanıyor - Kars'ta tatlı satan bir iş yerinin müdürü Sinan Avcı: - "Bayram dolayısıyla çok yoğunuz, çok fazla rağbet var. Bu bölgenin insanları tatlıyı çok seviyor" - Ardahan'da imalathanede ustalık yapan Tanju Yılmaz: - "Bayram sebebiyle tatlı mesaimiz başladı. Özellikle dün ve bugün yoğunuz"

KARS/ARDAHAN (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde bayramların vazgeçilmezleri arasında yer alan tatlıların yapılması için imalathanelerde yoğunluk yaşanıyor.

Kars ve Ardahan''da Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşların tatlı talebi yüzünden pastaneler ve tatlı imalathanelerinde işçiler yoğun talebi karşılamak için çaba gösteriyor.

Müşterilerinin istedikleri tatlıları bayrama yetiştirmek için şimdiden gece gündüz çalışan tatlıcılar, imalathanelerde tatlı siparişlerini yetiştirmeye çabalıyor .

Bayrama sayılı günler kala başta baklava olmak üzere çeşitli tatlılar yapmak için çalışmalarını hızlandıran ustalar, özellikle gece çalışarak siparişleri yetiştirebilmenin tatlı telaşını yaşıyor.

Bölge mutfağının olmazsa olmazı baklava, özel günlerde en çok tüketilen tatlıların başında geliyor.

En çok cevizli baklavaların ilgi gördüğü yörede bazı vatandaşlar günler öncesinden siparişlerini verdi.

Kars'ta tatlı satan bir iş yerinin müdürü Sinan Avcı, AA muhabirine, bayram dolayısıyla yoğunluk yaşadıklarını ve siparişleri yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Avcı, vatandaşların tatlılara ilgi gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bayram dolayısıyla çok yoğunuz, çok fazla rağbet var. Bu bölgenin insanları tatlıyı çok seviyor. İnsanlarımız misafirperver oldukları için gelen konuklarına tatlılarını ikram etmeyi ihmal etmiyor. Müşterilerimiz en çok cevizli baklavayı tercih ediyor, fıstıklı ürünlerden isteyenler de var. Bayram dolayısıyla yaşadığımız yoğunluk inşallah böyle devam eder."

Kentin Sarıkamış ilçesindeki baklava ustası Yavuz Yıldız, Kurban Bayramı'na kısa süre kaldığı için fazla mesai yapıp vatandaşların tatlı talebini karşılayacaklarını belirtti.

Bayram yüzünden tatlı çeşitliliklerini artırdıklarını anlatan Yıldız, "Şu anda bayram siparişlerini yetiştirmek için yoğun çaba harcıyoruz. Yaklaşık 40-45 çeşit tatlı üretiyoruz, baklava, şekerpare, kadayıf, Kemalpaşa ve tulumba gibi tatlılarımız var. Günlük imalat kapasitemiz 200 tepsinin üzerine çıkıyor. Arefe gününde Kars'taki birçok yere gönderilmek üzere 2000 tepsi imalatımız olacak. Şu anda cevizli baklavaya talep fazla, çünkü fıstık fiyatları çok pahalı." ifadesini kullandı.

- Tatlı siparişleri bayramın ilk günü müşterilere teslim edilecek

Ardahan'da bir tatlı imalathanesinde ustalık yapan Tanju Yılmaz da Ardahan'da tatlı yapma telaşının günler öncesinden başladığını söyledi.

İmalatlarının bugün ve yarın daha da yoğunlaşacağını anlatan Yılmaz, "Bayram sebebiyle tatlı mesaimiz başladı. Özellikle dün ve bugün yoğunuz. Bu yoğunluk yarın da geç saatlere kadar devam eder çünkü aldığımız siparişleri hızlı ve kaliteli yapmak istiyoruz. Şu an işlerimiz gayet güzel." dedi.

Yılmaz, siparişlerini bayramın ilk günü müşterilerine teslim edeceklerini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Ardahan Kars tatlı

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