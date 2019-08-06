Doğu'da kurban pazarlarında hareketlilik sürüyor

Pazarda kurbanlık alan Resul Aras da kurban fiyatlarından memnun olduğunu söyledi.

Küçükbaş hayvancılık üretimi yaptığını anlatan Samur, "Geçtiğimiz yıl satışlarımız daha iyiydi, koçun çiftini 3 bin lira ile 2 bin 500 lira arasında satıyoruz. Şimdi Kurban Bayramı'na bir haftadan az kaldı, bayram arifesinde iyi satış yapacağımızı düşünüyorum." dedi.

Besicilerden Aziz Samur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu sıralar kurban pazarlarında yoğunluk yaşandığını ancak şimdilik satışlara yansımadığını savundu.

Kurban pazarındaki yoğunluğun bayramın yaklaşması sebebiyle arttığı Iğdır'da hafta başında açılan kurban pazarına gelen vatandaşlar bütçelerine göre kurban ararken, üreticiler de hayvanlarını istedikleri fiyatlarda satmaya gayret gösteriyor.

IĞDIR/KARS/AĞRI (AA) - Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Ağrı, Kars ve Iğdır'da, Kurban Bayramı dolayısıyla kurban pazarlarında yoğunluk arttı.

3 bin 600 liradan bir büyükbaş kurbanlık aldığını anlatan Aras, "Bu yıl kurbanımızı aldık, pazar da fiyatlar geçen yıla göre daha iyi. Herkes kendi bütçesine göre kurban bulabiliyor." şeklinde konuştu.

- Kars

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Kars'ta da besiciler, tehlikeye aldırış etmeden tren hattı ve çevresinde kurbanlık satışı yapmaya çalışıyor.

Köy ve besi çiftliklerinden sabahın erken saatlerinden itibaren kent merkezindeki İstasyon Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan hemzemin geçidi yanındaki alana getirilen kurbanlıklar burada besicilerce satışa sunuluyor.

Sayılarının çokluğu nedeniyle alana sığmadıkları için zaman zaman tren hattında da satışı yapılan kurbanlıklara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Vatandaşlardan Talip Uzun, bayram dolayısıyla kurbanlık almak için pazar alanına geldiğini ifade ederek, "Fiyatlar normal, bir tane kurbanlık almayı düşünüyoruz. 4 bin 500'e anlaşırsak kurbanlığı alacağız inşallah." dedi.

Besici Yılmaz Özkaya ise "Şu anda biraz durgun gidiyor ama fiyatlar normal, pahalı değil. 100 kilo gelen düve 4 bin liradan başlıyor. Küçükbaş hayvanlarda satışlar şimdilik durgun." diye konuştu.