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Doğu'da kurban pazarlarında hareketlilik sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 14:17 | Son Güncelleme

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Ağrı, Kars ve Iğdır'da, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban pazarlarında yoğunluk yaşanıyor

IĞDIR/KARS/AĞRI (AA) - Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Ağrı, Kars ve Iğdır'da, Kurban Bayramı dolayısıyla kurban pazarlarında yoğunluk arttı.

Iğdır Kurban Pazarı'nda besiciler ile uygun fiyata kurbanlık almak isteyen müşterileri arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor.

Kurban pazarındaki yoğunluğun bayramın yaklaşması sebebiyle arttığı Iğdır'da hafta başında açılan kurban pazarına gelen vatandaşlar bütçelerine göre kurban ararken, üreticiler de hayvanlarını istedikleri fiyatlarda satmaya gayret gösteriyor.

Besicilerden Aziz Samur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu sıralar kurban pazarlarında yoğunluk yaşandığını ancak şimdilik satışlara yansımadığını savundu.

Küçükbaş hayvancılık üretimi yaptığını anlatan Samur, "Geçtiğimiz yıl satışlarımız daha iyiydi, koçun çiftini 3 bin lira ile 2 bin 500 lira arasında satıyoruz. Şimdi Kurban Bayramı'na bir haftadan az kaldı, bayram arifesinde iyi satış yapacağımızı düşünüyorum." dedi.

Pazarda kurbanlık alan Resul Aras da kurban fiyatlarından memnun olduğunu söyledi.

3 bin 600 liradan bir büyükbaş kurbanlık aldığını anlatan Aras, "Bu yıl kurbanımızı aldık, pazar da fiyatlar geçen yıla göre daha iyi. Herkes kendi bütçesine göre kurban bulabiliyor." şeklinde konuştu.

- Kars

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Kars'ta da besiciler, tehlikeye aldırış etmeden tren hattı ve çevresinde kurbanlık satışı yapmaya çalışıyor.

Köy ve besi çiftliklerinden sabahın erken saatlerinden itibaren kent merkezindeki İstasyon Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan hemzemin geçidi yanındaki alana getirilen kurbanlıklar burada besicilerce satışa sunuluyor.

Sayılarının çokluğu nedeniyle alana sığmadıkları için zaman zaman tren hattında da satışı yapılan kurbanlıklara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Vatandaşlardan Talip Uzun, bayram dolayısıyla kurbanlık almak için pazar alanına geldiğini ifade ederek, "Fiyatlar normal, bir tane kurbanlık almayı düşünüyoruz. 4 bin 500'e anlaşırsak kurbanlığı alacağız inşallah." dedi.

Besici Yılmaz Özkaya ise "Şu anda biraz durgun gidiyor ama fiyatlar normal, pahalı değil. 100 kilo gelen düve 4 bin liradan başlıyor. Küçükbaş hayvanlarda satışlar şimdilik durgun." diye konuştu.

- Ağrı

Türkiye'de küçükbaş ve büyükbaş hayvan varlığı bakımından önemli illerden Ağrı'da, Kurban Bayramı'na günler kala kurban pazarlarında hareketlilik devam ediyor.

Kentten batı illerine kurbanlık sevkiyatı aralıksız sürerken, Ağrı Hayvan Borsası da en yoğun günlerini yaşıyor.

Pazara akın eden vatandaşlar bu yıl uygun fiyata kurbanlık bulabilmenin mutluluğunu yaşarken, besiciler ise günler öncesinden hayvanlarını elden çıkarıyor.

Sabahın erken saatlerinde batı illerine sevkiyat ile besicilerin vatandaşlarla kıran kırana pazarlıklarının yaşandığı borsada, yoğunluk gün boyu devam ediyor.

Bölgede besicilerin tercihi olan simental cinsi boğalar pazarda da ilgi görürken, bugün de yaklaşık 1 ton ağırlığındaki 4 boğa satışa çıkarıldı.

Hayvan sahipleri satışa çıkardıkları kurbanlıkları satabilmek, vatandaşlar ise uygun fiyata alabilmek için uzun süre pazarlık ediyor.

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