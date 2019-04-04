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Doğu'da nisanda kar yağışı sürecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 10:23 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 6 ilde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilkbahar mevsiminin ikinci ayı olan nisanda, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Sabah saatlerinde Erzurum ve Erzincan, öğle saatlerinden itibaren ise bölge genelinde yağışların genellikle yağmur, karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 4, Iğdır'da 3, Erzurum, Kars ve Ağrı'da sıfır ve sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 2 derece kaydedildi.

Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Iğdır'da 16, Erzincan'da 12, Kars ile Ağrı'da 6 ve Erzurum ile Ardahan'da 5 derece olması bekleniyor.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları Erzincan Ergan'da 190, Erzurum Palandöken'de 141, Erzurum Konaklı'da 119, Kars Sarıkamış'ta 97 ve Ardahan Yalnızçam'da 4 santimetre ölçüldü.

Bölgede buzlanma beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara ve bölge genelinde eğimli alanlardaki çığ tehlikesine karşı tedbirli davranılması gerekiyor.

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Ağrı Ardahan Erzincan Erzurum ığdır Kars Meteoroloji Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü

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