HABER

Doğu'da sağanak etkili olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 10:30 | Son Güncelleme

Bölgede Erzurum, Kars ve Ardahan'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, 3 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğusunda aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanaklı olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı mevsim normallerinde gerçekleşecek. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Tunceli'de 21, Erzurum'da 16, Erzincan'da 15, Iğdır ve Ağrı'da 14, Kars ve Ardahan'da 12 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığının ise Tunceli ve Erzincan'da 37, Iğdır'da 35, Ağrı'da 32, Erzurum ve Kars'ta 28, Ardahan'da 26 derece olacağı öngörülüyor.

Bölgede rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

PARTNERBilinçaltı temizleme tekniği nedir?Bilinçaltı temizleme tekniği nedir?
İğrenç olay! Okulun arkasında köpeğe tecavüz ederken basıldıİğrenç olay! Okulun arkasında köpeğe tecavüz ederken basıldı
Torbacı Nene yakalandı!Torbacı Nene yakalandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Doğu'da sağanak etkili olacak

En Çok Okunan Haberler

Gündemi sarsacak iddia: Rahip Brunson kiliseyi PKK’nın paravanı olarak kullandı

Gündemi sarsacak iddia: Rahip Brunson kiliseyi PKK’nın paravanı olarak kullandı

Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu

Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu

Trump'ın ABD Başkanlığı bitiyor mu? Dünya harekete geçti

Trump'ın ABD Başkanlığı bitiyor mu? Dünya harekete geçti

"Abdullah Gül için 'Hareketimize ihanet etti' demek tutarlı bir söz"

"Abdullah Gül için 'Hareketimize ihanet etti' demek tutarlı bir söz"

Elizabeth Hurley'in üstsüz paylaşımına takipçilerinden eleştiri!

Elizabeth Hurley'in üstsüz paylaşımına takipçilerinden eleştiri!

Türkiye hamle yapmıştı! ABD'den flaş açıklama: Endişeliyiz

Türkiye hamle yapmıştı! ABD'den flaş açıklama: Endişeliyiz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Otelde korkunç son! Trans kadının saçlarını kazıyıp...

Otelde korkunç son! Trans kadının saçlarını kazıyıp...

Kahreden haber! Çok sayıda ölü var

Kahreden haber! Çok sayıda ölü var

İğrenç olay! Okulun arkasında köpeğe tecavüz ederken basıldı

İğrenç olay! Okulun arkasında köpeğe tecavüz ederken basıldı

Torbacı Nene yakalandı!

Torbacı Nene yakalandı!

Taksim’de silahlı sesleri!

Taksim’de silahlı sesleri!

Üs bölgelere ve karakollara saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü!

Üs bölgelere ve karakollara saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.