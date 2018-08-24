Doğu'da sağanak etkili olacak

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, 3 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğusunda aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanaklı olacağı tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı mevsim normallerinde gerçekleşecek. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Tunceli'de 21, Erzurum'da 16, Erzincan'da 15, Iğdır ve Ağrı'da 14, Kars ve Ardahan'da 12 derece ölçüldü.
Günün beklenen en yüksek sıcaklığının ise Tunceli ve Erzincan'da 37, Iğdır'da 35, Ağrı'da 32, Erzurum ve Kars'ta 28, Ardahan'da 26 derece olacağı öngörülüyor.
Bölgede rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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