"Doğu'da sıcak hava dalgasının 200 güne ulaşacağı tahmin ediliyor"

MARDİN (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen, "Özellikle ülkemizin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, sıcak hava dalgası beklenen gün sayısının 200 güne ulaşacağı, yıllık ortalama sıcaklığın ise 2 ile 6 derece artacağı tahmin ediliyor." dedi.

Dikmen, Mardin'de bir otelde düzenlenen, Tarım ve Orman Bakanlığının "Kuraklık Yönetim Planları" kapsamında "Fırat Dicle Havzası Kuraklık Yönetim Planının Hazırlanması Projesi"ne ilişkin toplantıya katıldı.

Toplantıda konuşan Dikmen, canlıların hayatını sürdürebilmeleri için suyun en temel ihtiyaç olduğunu belirterek, bu nedenle su kaynaklarının sürdürülebilir bir yaklaşımla korunması gerektiğini söyledi.

- Su kaynaklarının sürdürülebilirliği

Dünyada kullanılabilir su potansiyelinin her geçen gün düştüğünü ifade eden Dikmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Su, sınırsız bir kaynak değil son derece sınırlı bir kaynaktır. Ve bu sınırlı kaynak insanların istek ve ihtiyaçlarındaki artış, iklim değişikliği ve tüketim politikaları baskısı altında. Ülkemizde kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarı 1365 metreküp. Nüfus artışı ve sanayileşmeyi de göz önüne alırsak 2030 yılında bu miktarın 1120 metreküpe kadar düşeceği öngörülmekte. Bu verilere göre ülkemiz, günümüz itibarıyla su fakiri olmamasına rağmen su zengini bir ülke de değildir."