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Doğu'da sıcaklık artacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 10:11 | Son Güncelleme

Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de hava sıcaklığının 1 ila 3 derece artması bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge
genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi, hava sıcaklığının 1 ila 3 derece artması bekleniyor.

Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Bölgede en düşük sıcaklık Van'da 5, Muş'ta 4, Bitlis ve Hakkari'de 3 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklığının Van'da 11, Hakkari ve Muş'ta 10, Bitlis'te 8 derece olacağı tahmin ediliyor.

Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2-4, öğle saatlerinde 3-5 kuvvetinde esecek.

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hava sıcaklıkları Meteoroloji Van

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