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Doğu'da sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 09:55 | Son Güncelleme

Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de havanın çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçmesi bekleniyor

Doğu Anadolu'da Bölgesi'nde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek dört ilde, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de havanın çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu olması öngörülüyor.

Yağışın yüksek kesimlerde yer yer kar şeklinde olması beklenirken, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Hakkari'de 1, Muş'ta 3, sıfırın altında olmak üzere Van ve Bitlis'te 1 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığının ise Van, Muş ve Hakkari'de 9, Bitlis’de 5 derece olması öngörülüyor.

Van Gölü'nde havanın çok bulutlu ve aralıklarla yağmurlu, rüzgarın doğu ve kuzeydoğudan 2-4 kuvvetinde, görüşün iyi, yağış anında ise orta derecede olacağı tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bitlis Hakkari hava meterolojik uyarı muş Van

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