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Doğu'da sıcaklık sıfırın altına düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 10:45 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu'daki 4 ilde sıcaklık sıfırın altına düştü

Doğu Anadolu'daki Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Kars'ta sıcaklık sıfırın altına düştü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı, Iğdır'da 9, Erzincan'da 5, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 6, Ardahan'da 4, Ağrı'da 2 ve Erzurum'da 1 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığı ise Erzincan'da 26, Iğdır'da 23, Ağrı'da 22, Erzurum'da 21, Kars'ta 19 ve Ardahan'da 18 derece olacak.

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Ağrı Ardahan Erzincan Erzurum ığdır Kars Meteoroloji Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü

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