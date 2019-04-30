Doğu'da sıcaklıklar artıyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçecek.

Rüzgarın güney ve güneydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülen bölgede, sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek. Bölgede, gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 8, Tunceli'de 7, Erzincan'da 2, Ardahan ve Ağrı'da 1, Erzurum'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 1 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklığı ise Iğdır'da 27, Erzincan'da 22, Kars ve Ağrı'da 18, Erzurum, Ardahan ve Tunceli'de 17 derece olacak.

