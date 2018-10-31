HABER

Doğu'da soğuk hava

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 09:46 | Son Güncelleme

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 4 dereceyle Kars'ta ölçüldü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 4 dereceyle Kars'ta ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülen bölgede, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Tunceli'de 4, Erzincan'da 2, Iğdır'da 1, Erzurum'da 0, diğer illerde ise sıfırın altında olmak üzere Ağrı ve Ardahan'da 3, Kars'ta 4 derece kaydedildi.

Günün en yüksek hava sıcaklıkları da Tunceli'de 21, Iğdır ve Erzincan'da 19, Kars, Erzurum ve Ağrı'da 16, Ardahan'da 15 derece olacak.

Meteoroloji, bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde hava sıcaklıkların hissedilir derecede düşmesi nedeniyle buzlanmaya karşı sürücüleri, don olayına karşı da zirai faaliyetlerin devam ettiği yerlerde tarım ile uğraşan yetkilileri tedbirli olmaları konusunda uyardı.

PARTNER Diz çöktürüp başına silah dayadılar! Sonrası korkunç Diz çöktürüp başına silah dayadılar! Sonrası korkunç
Kanyondaki çöpleri görünce eğitimi kesip temizlik yaptılarKanyondaki çöpleri görünce eğitimi kesip temizlik yaptılar
Bahçeşehir Koleji'nde Cumhuriyet'in 95'inci yılına özel coşkulu kutlamaBahçeşehir Koleji'nde Cumhuriyet'in 95'inci yılına özel coşkulu kutlama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Doğu'da soğuk hava

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu Altan Gördüm CHP'den aday olmaya hazırlanıyor!

Ünlü oyuncu Altan Gördüm CHP'den aday olmaya hazırlanıyor!

Trabzon'da kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sapık tekrar gözaltına alındı!

Trabzon'da kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sapık tekrar gözaltına alındı!

Ufak Tefek Cinayetler'de Arzu öldü mü? Tülin Özen ayrıldı mı? Ufak Tefek Cinayetler 39. son bölüm final sahnesi izle

Ufak Tefek Cinayetler'de Arzu öldü mü? Tülin Özen ayrıldı mı? Ufak Tefek Cinayetler 39. son bölüm final sahnesi izle

Özge Özpirinçci kendi dizisi Kadın'ı izlerken gözyaşlarına boğuldu! 'Siz ne yapıyorsunuz be!

Özge Özpirinçci kendi dizisi Kadın'ı izlerken gözyaşlarına boğuldu! 'Siz ne yapıyorsunuz be!

HSK kararnamesi Resmi gazete'de yayımlandı! 2 binden fazla atama yapıldı

HSK kararnamesi Resmi gazete'de yayımlandı! 2 binden fazla atama yapıldı

Çoğunluğu Suriyelilerden oluşan grup, genç bir kıza toplu tecavüz etti!

Çoğunluğu Suriyelilerden oluşan grup, genç bir kıza toplu tecavüz etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Kemer Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 20 kişi için gözaltı kararı

Son dakika! Kemer Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 20 kişi için gözaltı kararı

Son dakika! Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Son dakika! Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Tunceli'de donarak şehit olan iki askere hakaret etmişti... Yakalandı!

Tunceli'de donarak şehit olan iki askere hakaret etmişti... Yakalandı!

TSK'dan hava harekatı: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

TSK'dan hava harekatı: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

Antalya'da 4 yıldızlı otelde yangın!

Antalya'da 4 yıldızlı otelde yangın!

Suudi başsavcı gece yarısı MİT'i ziyaret etti

Suudi başsavcı gece yarısı MİT'i ziyaret etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.