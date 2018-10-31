Doğu'da soğuk hava

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 4 dereceyle Kars'ta ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülen bölgede, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Tunceli'de 4, Erzincan'da 2, Iğdır'da 1, Erzurum'da 0, diğer illerde ise sıfırın altında olmak üzere Ağrı ve Ardahan'da 3, Kars'ta 4 derece kaydedildi.

Günün en yüksek hava sıcaklıkları da Tunceli'de 21, Iğdır ve Erzincan'da 19, Kars, Erzurum ve Ağrı'da 16, Ardahan'da 15 derece olacak.

Meteoroloji, bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde hava sıcaklıkların hissedilir derecede düşmesi nedeniyle buzlanmaya karşı sürücüleri, don olayına karşı da zirai faaliyetlerin devam ettiği yerlerde tarım ile uğraşan yetkilileri tedbirli olmaları konusunda uyardı.

