Doğu'da soğuk hava

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 3, Ağrı'da 4, Kars ve Ardahan'da 7 derece ölçüldü.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede havanın az bulutlu ve açık geçmesi, gece ve sabah saatlerinde ise buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan hafif kuvvette esecek.
Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 1, Iğdır'da sıfır, diğer illerde ise sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 3, Ağrı'da 4, Kars ve Ardahan'da 7 derece kaydedildi.
Günün en yüksek hava sıcaklıkları da Erzincan ve Iğdır'da 15, Kars ve Ağrı'da 11, Erzurum ve Ardahan'da 10 derece olacak.
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