Doğu'da soğuk hava

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 6 dereceyle Erzurum'da ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Sabah erken ve gece saatlerinde buzlanma ve don bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 4, Ağrı'da 0, diğer illerde sıfırın altında Kars'ta 2, Erzincan, Ardahan ve Tunceli'de 1, Erzurum'da 6 derece ölçüldü.

Günün en yüksek hava sıcaklığının Iğdır'da 14, Tunceli'de 8, Erzincan'da 5, Kars ve Ağrı'da 4, Erzurum ve Ardahan'da 3 derece olması öngörülüyor.

Kar kalınlıkları Palandöken Kayak Merkezi'nde 30, Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde 35, Yanlızçam Kayak Merkezi'nde 3, kent merkezlerinde Erzurum'da 7, Erzincan'da 6, Ardahan'da 5, Ağrı'da 2, Iğdır'da 1 santimetre kaydedildi.

Yetkililer, sabah ve gece saatlerinde oluşabilecek buzlanma, don ve sise karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

