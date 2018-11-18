Doğuda soğuk hava

Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk hava etkili oluyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği beklenen bölgede, rüzgar kuzeyli yönlerden hafif esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Tunceli ve Erzincan'da 0, sıfırın altında olmak üzere Iğdır'da 1, Ağrı'da 5, Erzurum'da 7, Kars ve Ardahan'da 8 derece ölçüldü.

Günün en yüksek hava sıcaklığının Iğdır'da 12, Tunceli'de 10, Erzincan'da 6, Kars ve Ağrı'da 5, Erzurum ve Ardahan'da 3 derece olması öngörülüyor.

Kar kalınlıkları Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde 30, Ergan Kayak Merkezi'nde 21, Yanlızçam Kayak Merkezi'nde 4, kent merkezlerinde ise Erzurum'da 5 santimetre kaydedildi.

Yetkililer, bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile sis beklendiğinden oluşabilecek aksamalara karşı vatandaşları uyardı.

