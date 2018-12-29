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Doğu'da soğuk hava

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 11:52 | Son Güncelleme

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 23 dereceyle Ardahan ve Kars'ta kaydedildi - Dün etkili olan kar yağışının ardından kar kalınlıkları Ağrı'da 9, Kars'ta 10, Erzurum'da 25, Ardahan'da 29, Ergan Kayak Merkezi'nde 50, Sarıkamış Kayak Merkezi'nde 74, Palandöken Kayak Merkezi'nde ise 78 santimetre ölçüldü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 23 dereceyle Ardahan ve Kars'ta ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, Erzurum ve Erzincan çevrelerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Iğdır'da 1, Tunceli'de 7, Erzincan'da 10, Ağrı'da 13, Erzurum'da 17, Kars ve Ardahan'da 23 derece kaydedildi.

Günün en yüksek hava sıcaklığının Iğdır'da 3, diğer illerde sıfırın altında olmak üzere Tunceli'de 1, Erzincan'da 2, Ağrı'da 3, Erzurum'da 5, Kars ve Ardahan'da 6 derece olması öngörülüyor.

Dün etkili olan kar yağışının ardından, kar kalınlıkları Ağrı'da 9, Kars'ta 10, Erzurum'da 25, Ardahan'da 29, Ergan Kayak Merkezi'nde 50, Sarıkamış Kayak Merkezi'nde 74, Palandöken Kayak Merkezi'nde ise 78 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, bölgede sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısıda bulundu.

- Çeşmeler dondu, vatandaşların kaşı kirpiği buz tuttu

Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumuz etkiliyor.

Kentte gece hava sıcaklığının sıfırın altında 23 dereceye kadar düşmesi, mevsimin en soğuk akşamının yaşanmasına neden oldu.

Dondurucu soğuklar nedeniyle vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Kentte çeşmeler dondu, dışarıda yürüyen vatandaşların kaşı ve kirpiği buz tuttu.

Kent sakinlerinden Ergün Kaya, kışın kendisini iyice hissettirdiğini belirterek, "Bugün çok zorlandık. Kaşımız, bıyığımız bile dondu. Soğuklar çok etkili." ifadesini kullandı.

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Ağrı Doğu'da soğuk hava Erzincan İl Özel İdaresi Köy Yolları Açma Çalışması

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