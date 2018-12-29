Doğu'da soğuk hava

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 23 dereceyle Ardahan ve Kars'ta ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, Erzurum ve Erzincan çevrelerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Iğdır'da 1, Tunceli'de 7, Erzincan'da 10, Ağrı'da 13, Erzurum'da 17, Kars ve Ardahan'da 23 derece kaydedildi.

Günün en yüksek hava sıcaklığının Iğdır'da 3, diğer illerde sıfırın altında olmak üzere Tunceli'de 1, Erzincan'da 2, Ağrı'da 3, Erzurum'da 5, Kars ve Ardahan'da 6 derece olması öngörülüyor.

Dün etkili olan kar yağışının ardından, kar kalınlıkları Ağrı'da 9, Kars'ta 10, Erzurum'da 25, Ardahan'da 29, Ergan Kayak Merkezi'nde 50, Sarıkamış Kayak Merkezi'nde 74, Palandöken Kayak Merkezi'nde ise 78 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, bölgede sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısıda bulundu.