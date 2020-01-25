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Doğu'da üç ilde 473 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 10:24 | Son Güncelleme

Doğu'da üç ilde 473 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van, Bitlis ve Hakkari'de 473 yerleşim biriminin yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte iki gündür devam eden kar yağışı nedeniyle 139 yerleşim birimine ulaşım sağlanmıyor.

Dünden bu yana 440 mahalle yolunu ulaşıma açan ekipler, diğer bölgelerde de ulaşımın sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Muş'ta ise kar yağışı dolayısıyla yüksek kesimlerdeki yerleşim birimleri beyaza büründü.

Soğuk hava nedeniyle Muş Ovası'nda bazı yerleşim yerleri ve ağaçların sis bulutu altına kalması güzel görüntüler oluşturdu.

Muş-Bitlis kara yolunda sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Bitlis'te de kar yağışı nedeniyle 150 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Hakkari ile ilçelerinde kar ve tipi sonucu 48 köy ve 136 mezraya ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

- Buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Yağışlar, Van ve Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde düşecek. Gece ve sabah saatlerinde ise buzlanma ile don görülecek.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar genellikle kuzeyden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

İl merkezlerinde günün en yüksek sıcaklıklarının ise Hakkari'de 2, Van'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Bitlis'te 5 ve Muş'ta 6 derece olması bekleniyor.

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Bitlis kapalı yol kar yağışı muş Van

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