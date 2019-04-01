Doğuda yağışlar etkili olacak

Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde hava, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçecek. Yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 4, Erzincan ve Tunceli'de 3, Ağrı'da 1, Ardahan'da sıfır, diğer illerde sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 2, Erzurum'da 1 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığının ise Iğdır'da 11, Erzincan'da 10, Tunceli'de 8, Ağrı'da 5, Ardahan ve Erzurum'da 4, Kars'ta 3 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kar kalınlıkları; Erzurum'da 4, Ardahan'da 3, Erzincan'da 2, kayak merkezlerinden Erzincan Ergan'da 195, Erzurum Palandöken'de 131, Kars Sarıkamış'ta 109, Erzurum Konaklı'da 108, Ardahan Yalnızçam'da 7 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, bölgede sabah ve gece buzlanma beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara ve bölge genelinde eğimli alanlardaki çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

