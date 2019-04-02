Doğu'da yağışlar etkisini sürdürecek

Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı olacak.

Yağışların Erzincan'ın güneyi, Iğdır geneli ile Erzurum'un kuzeyinde yağmur ve karla karışık yağmur, diğer illerde ise kar şeklinde düşeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 3, Ardahan'da 1 derece ölçüldü. Gece sıcaklık Erzurum'da sıfır, Tunceli ve Ağrı'da 1, Erzincan'da 2, Iğdır'da 5 derece kaydedildi.

Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Iğdır'da 14, Erzincan'da 13, Tunceli'de 12, Kars'ta 4, Erzurum, Ağrı ve Ardahan'da 3 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlıkları Erzurum ve Ardahan'da 4, Kars'ta 2, kayak merkezlerinden Erzincan Ergan'da 190, Erzurum Palandöken'de 130, Kars Sarıkamış'ta 110, Erzurum Konaklı'da 107, Ardahan Yalnızçam'da 5 santimetre ölçüldü.

Bölgede sabah ve gece buzlanma beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara ve bölge genelinde eğimli alanlardaki çığ tehlikesine karşı tedbirli davranılması gerekiyor.

