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Doğu'daki 3 ilde sıcaklık sıfırın altında

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 10:06 | Son Güncelleme

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 3, Ardahan ile Ağrı'da 2 derece ölçüldü

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Kars, Ardahan ve Ağrı'da gece hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 3, Ardahan ile Ağrı'da 2 derece kaydedildi. Gece sıcaklık Erzurum'da 3, Iğdır'da 4, Erzincan'da ise 6 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Erzincan'da 27, Iğdır'da 26, Ağrı'da 23, Erzurum, Kars ve Ardahan'da 22 derece olması bekleniyor.

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Ağrı Ardahan Erzincan Erzurum ığdır Kars Meteoroloji Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü

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