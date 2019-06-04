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Doğu'daki 4 ilde bayramın ilk günü sağanak bekleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 09:48 | Son Güncelleme

Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak tahmininde bulunuldu

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde Ramazan Bayramı'nın ilk günü gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın sabah saatlerinde az bulutlu ile açık, zamanla parçalı bulutlu ve öğle saatlerinden sonra Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan'da sağanak ile gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve batı yönlerinden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars, Ağrı ile Ardahan'da 11, Erzurum'da 12, Erzincan'da 18 ve Iğdır'da 19 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır'da 37, Erzincan'da 35, Ağrı ve Erzurum'da 29, Kars'ta 28 ve Ardahan'da 27 derece olacak.

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