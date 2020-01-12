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  4. Doğu'daki 4 ilde kar yağışı etkili oldu

Doğu'daki 4 ilde kar yağışı etkili oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 19:57 | Son Güncelleme

Doğu'daki 4 ilde kar yağışı etkili oldu

ERZURUM (AA) - Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Kars'ta etkili olan olumsuz hava koşulları, hayatı olumsuz etkiliyor.

Sıcaklığın sıfırın altında 4 derece ölçüldüğü Erzurum'da, akşam saatlerinde başlayan kar nedeniyle kent beyaza büründü.

Yüksek kesimler ve kent merkezindeki ağaçlar ile araçların üzeri karla kaplandı, bazı vatandaşlar kardan şemsiyeyle korunmaya çalıştı.

Büyükşehir belediyesi ekipleri, yollarda tuzlama ve kar temizleme çalışması başlattı.

- Ardahan

Ardahan'da akşam saatlerinde kent merkezinde kar yağışı etkili oldu.

Yükseklerde etkisini artıran ve yer yer tipiye dönüşen kar nedeniyle, Karayolları ekipleri yollarda kar temizleme çalışması yaptı.

Karayolları 183. Şube Şefliği, sürücü ve vatandaşların, tipi nedeniyle tedbirli olması uyarısında bulundu.

- Kars

Kars'ta da kent kar nedeniyle beyaza büründü, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yağışın etkisini sürdürdüğü kentte Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, tuzlama ve kar küreme çalışması başlattı.

- Ağrı

Dondurucu soğukların etkili olduğu Ağrı'da da etkili olan kar, hayatı olumsuz etkiledi.

Beyaz örtüyle kaplanan kentte, çevre yolu başta olmak üzere cadde ve sokaklarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Aralıklarla devam eden yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, yürümekte zorlandı.

Sürücülerden Ahmet Çobankent, yağış nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çektiklerini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı Ardahan Erzurum kar yağışı Kars

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