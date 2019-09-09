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Doğu'daki 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 12:56 | Son Güncelleme

Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olması beklenen bölgede Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 3 ila 4 derece altında seyredeceği bölgede rüzgar, kuzey ve doğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış anında ise kuvvetli esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars ve Ardahan'da 8, Erzurum ve Ağrı'da 11, Erzincan'da 12, Iğdır'da 14 ve Tunceli'de 15 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Tunceli'de 29, Erzincan'da 27, Ağrı'da 24, Iğdır'da 23, Erzurum'da 19, Ardahan'da 18 ve Kars'ta 17 derece olacak.

Yetkililer, bölgede özellikle Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli sağanak beklendiğinden vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmasını istedi.

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Anahtar Kelimeler:
Doğu Anadolu Bölgesi Erzurum hava durumu sağanak yağmur

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