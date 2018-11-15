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Doğudaki 5 ilde kar bekleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 11:26 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır için kar uyarısı yapıldı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 5 ilde kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde hava parçalı çok bulutlu ve yağışlı, yağışların Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da kar şeklinde, Iğdır çevrelerinde ise yağmur ve karla karışık yağmurlu olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmesi beklenen bölgede, rüzgarın batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Bölgede en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 5, Tunceli'de 1, Ağrı ve Erzincan'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 2, Kars ve Ardahan'da ise 1 derece olarak ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Iğdır'da 10, Tunceli'de 6, Erzurum, Kars, Ağrı ve Erzincan'da 3, Ardahan'da 2 derece olacak.

Yetkililer, bölge genelinde öğle saatlerine kadar kar yağışının Erzurum ve güney kesimleri ile Kars, Ağrı ve Ardahan genelinde kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

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