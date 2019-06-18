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Doğu'daki 7 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 10:06 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır, Tunceli ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak etkili olacak

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olması beklenen beklenen bölgede, öğleden önce Erzurum'un kuzey kesimlerinin yanı sıra Kars ve Ardahan çevreleri, öğle saatlerinden itibaren ise Iğdır, Ağrı, Erzincan ile Tunceli'de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacak.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede rüzgar güneybatı ve kuzeydoğudan hafif ara sıra orta kuvvette esecek.

Bölgede, gece en düşük hava sıcaklıkları Kars'ta 8, Erzurum'da 9, Ağrı ve Ardahan'da 10, Erzincan'da 15, Tunceli'de 16 ve Iğdır'da 18 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların da Iğdır'da 34, Tunceli'de 31, Erzincan'da 30, Ağrı'da 27, Kars'ta 26, Erzurum'da 25 ve Ardahan'da 23 derece olması öngörülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum sağanak

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