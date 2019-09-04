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Doğu'daki yaylalarda göçerlerin dönüş hazırlığı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 13:14 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu Bölgesi'nin 2 bin rakımlı Sinek Yaylası'nda hayvanlarını yaz boyu verimli meralarda otlatan ve kışlık hazırlıklarını tamamlayan göçerleri dönüş telaşı sardı

Doğu Anadolu Bölgesi'nin 2 bin rakımlı Sinek Yaylası, serin havası, temiz suyu, eşsiz doğası ve zengin bitki örtüsüyle bu yıl da çok sayıda göçeri ağırladı.

Ağrı'da zorlu geçen kış mevsiminin ardından ilkbaharda karların erimesiyle yaylaların yolunu tutan göçerler, 4 aylık yayla dönemini tamamladı.

Sinek Yaylası'nda, hayvanlarını yaz boyu verimli meralarda otlatan ve kışlık hazırlıklarını tamamlayan göçerleri dönüş telaşı sardı. Göçerler, sonbahar ve kış mevsimini geçirecekleri köylerine dönüş için son hazırlıklarını yapıyor.

Göçerlerden 75 yaşındaki Bekir Öz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilkbaharda hayvanlarıyla yaylaya çıktıklarını söyledi.

Yaylalarda havaların çok serin olduğunu ve hayvanların kolay kolay hastalanmadığını ifade eden Öz, şöyle konuştu:

"Biz yokken bile babam bu yaylaya geliyormuş. Ben de 75 yaşındayım ve küçüklüğümde babamla bu yaylaya geldiğimi hatırlıyorum. 80 yıldır biz bu yaylalardayız. İlkbaharda çıktığımız yayladan sonbahara doğru tekrar köylerimize dönüyoruz. Yağ, süt ve peynirimizi burada hazırlıyoruz. Yayla çok güzel, buz gibi suyu var. Burada koyunlarımızı sağıyoruz. Sütümüz, kaymağımız, yağımız var. Burada her şeyimiz mükemmel."

Öz, havaların soğumasıyla dönüş hazırlıklarına başladıklarını belirterek, bu yıl yayla dönemini verimli geçirdiklerini dile getirdi.

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