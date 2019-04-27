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"Doğu'dan Batı'ya Adil Bir Dünyaya"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 13:54 | Son Güncelleme

63 ülkeden 300 öğrenci, Esenler'de düzenlenen etkinlikle kültürlerini tanıttı

İSTANBUL (AA) - 63 ülkeden 300 öğrenci, "Doğu'dan Batı'ya Adil Bir Dünyaya" etkinliği ile kültürlerini tanıttı.

Esenler Belediyesi, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) ve Bab-ı Alem Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından Esenler Dörtyol Meydanı'nda, 12. kez düzenlenen Uluslararası Öğrenci Buluşmasında, misafir öğrenciler kültürlerini tanıttı.

Etkinlik alanında kurulan çadırlarda, misafir öğrenciler geleneksel eşyalarını sergiledi. Dünya mutfaklarından farklı lezzetlerin de ikram edildiği alanda yapılan folklor gösterileri ortaya renkli görüntüler çıkardı.

Mehter Takımı gösterisinde "mehterbaşı" olarak sahneye çıkan Somalili Abdülkadir Hasan, iki yılda Türkçe'yi öğrendiğini söyledi. Fatih Sultan Mehmet Uluslarası Anadolu İmam Hatip Lisesinde 10. sınıf öğrencisi olan 17 yaşındaki Hasan,"Okulumuzda mehter dersimiz var. O derse katıldım. Hoca beni mehterbaşı olarak seçti. Ben de mehterbaşı olarak buraya geldim." dedi.

Hasan, Mehter Takımının farklı ülkelerden öğrencilerle oluşturulduğunu ifade ederek "Tayland var, Burkina Faso var, Afganistan var, Türk bir öğrencimiz var. İran var, ben de Somaliliyim, Mali var, Irak da var." diye konuştu.

Azerbaycan çadırında bulunan, İstanbul Üniversitesi'nde yüksek lisans yapan Aysel Hüseyinzade, etkinlikten heyecan duyduklarını belirterek, "Kardeş ülke olduğumuz için biz ev sahibi sayılırız. O yüzden de aslında biz hem Türkiye'yi hem Azerbaycan'ı tanıtıyor gibiyiz. Biz de şu etkinliğin iyi geçmesi için daha çok çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinlik, yarın sona erecek.

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Doğudan Batıya Adil Bir Dünyaya misafir öğrenci

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