Doğudan batıya kurbanlık sevkiyatı sürüyor

AĞRI/KARS (AA) - Kurban Bayramı'na günler kala Doğu Anadolu Bölgesi'nden yurdun batısı başta olmak üzere çeşitli kentlere kurban sevkiyatının hızlanması sebebiyle canlı hayvan pazarlarındaki hareketlilik arttı. Türkiye'nin Kurban Bayramı'na girmesine günler kala büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin önemli merkezi olan Doğu Anadolu Bölgesi'nde de pazarlarda yoğunluk yaşanıyor. Özellikle bölge illerindeki hayvan pazarlarına akın eden besici ve çiftçiler, kıran kırana pazarlık sonrası istedikleri kurbanlarını alarak pazardan ayrılıyor. Yurdun batısı başta olmak üzere Karadeniz'deki kentlerin de aralarında bulunduğu birçok ile kurbanlık sevkiyatı yapılan bölgedeki pazarlarda yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor. Diğer kentlere kurbanlık sevkiyatının hız kazandığı bölgenin en önemli hayvancılık merkezlerinden Ağrı ve Kars'taki Tarım ve Orman müdürlükleri görevlileri de gerekli denetimlerini sürdürüyor. Ağrı Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurban yoğunluğunun devam ettiğini söyledi.

Engin, kurbanlık sevkiyatının sürdüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Şu an itibarıyla kurbana özel 22 bin büyükbaş, 120 bin civarında da küçükbaş hayvan sevkimiz oldu. Halen yoğunluk devam ediyor. Geçen yıl 25 bin büyükbaş, 150 bin civarında da küçükbaş hayvan sevk ettik. Bu sene küçükbaşta 150 bin rakamını tutturamayabiliriz ama büyükbaşta 25 bin civarında sevkimiz olacak. İlimizde hayvancılık ile uğraşanlar yoğun olarak kurban dönemi için hazırlık yaptı. Bunun da ilimize girdisi tabii çok fazla." Ağrı Hayvan Borsası'nda da yoğunluğun devam ettiğini belirten Engin, vatandaşların kurbanlık almak için borsaya yoğun ilgi gösterdiğini vurguladı. - Borsada kıran kırana pazarlıklar Ağrı Hayvan Borsası ve Kars Hayvan Pazarı'na da kurbanlık almak için gelen vatandaşlar ile besiciler arasında bazen komik bazen de gerginliğe sürükleyen sıkı pazarlıklar yaşanıyor. Ağrı'da besiciler besledikleri hayvanlarını iyi bir karla satmak için çaba gösterirken, vatandaşlar ise fiyatları aşağı çekebilmek için dakikalarca ter döküyor.