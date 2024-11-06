Doğukan Güngör'den tokat itirafı! O şaşırtan anları aylar sonra anlattı! 'Sakince yanıma gelip...'

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör'ün başrolü paylaştığı Kızılcık Şerbeti ilk bölümden itibaren gündemden düşmeyen reyting sonuçlarıyla fırtınalar estiren bir yapım. Fatih ve Doğa karakterleriyle birlikte seküler ve muhafazakar ailelerin çatışmasını izlediğimiz dizinin en çok konuşulan karakterlerinden biri Fatih Ünal.

Dizinin başından çoğu izleyici tarafından nefret edilen bir karakter haline geldi. Ekran karşısında herkesi sinir krizine soktuğu için de bazı kullanıcılar çareyi tokat sitesi yapmakta bulmuştu. Geçtiğimiz yıl, "Fatih'i Tokatla" adında bir site kuran dizi fanları 1 hafta bile dolmadan Fatih'i 3 milyondan fazla kez tokatlamıştı. Doğukan Güngör de konuyla ilgili "Karakter tabii biraz enteresan yerlere gidince o yüzden yaratıcı bir şey bulunmuş. Oyuncu olarak malzemenin renkli olması hoşuma gidiyor diyeyim. Ama Fatih'in yaptıklarına altını çizeyim katılmıyorum." açıklaması yapmıştı.

TOKAT İTİRAFI GELDİ!

Show TV'nin YouTube kanalına konuk olan ülnü oyuncu Doğukan Güngör ise aylar sonra tokat sitesiyle ilgili ilginç bir anısını anlattı. "Bir hanımefendi çok sakin bir şekilde gelip yanıma 'Bir kere kendinizi tokatlar mısınız?' demişti. Telefonu önüme tuttu. Ben de yüzüne baktım, çok cesur buldum. Bastım tokatladım ben de" dedi.