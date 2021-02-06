Doğukan Manço'dan 'Adam Olacak Çocuk' açıklaması

Şarkıcı Yusuf Güney, Barış Manço ile özdeşleşen 'Adam Olacak Çocuk' programını yeniden ekrana taşıyacaklarını öne sürdü. Güney'in açıklamasının ardından Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço, Twitter hesabından açıklama yaptı.

"BU BAYRAĞI AİLECEK BİZ YÜRÜTÜYORUZ"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan 39 yaşındaki Manço, şunları söyledi:

Özelden çok sordunuz. 'Adam Olacak Çocuk' programı bir nesil yetiştiren çok değerli bir öğretiydi. Yıllardır birçok sunucu ve programcı yapmaya niyetlense de, halihazırda hak sahibi olarak bu bayrağı ailecek biz yürütüyoruz. Bizim onay verdiğimiz herhangi bir dış yapım yoktur.

Özelden çok sordunuz. Adam Olacak Çocuk programı bir nesil yetiştiren çok değerli bir öğretiydi. Yıllardır bir çok sunucu ve programcı yapmaya niyetlense de, hali hazırda hak sahibi olarak bu bayrağı ailecek biz yürütüyoruz. Bizim onay verdiğimiz herhangi bir dış yapım yoktur. — Doğukan Manço (@mancolog) February 4, 2021



