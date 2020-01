(Özel haber) Doğukan Sinik: “A Milli Takım’ı istiyorum”

“A Milli Takım’da oynamak istiyorum”

Ümit Milli Takım forması giydiğini hatırlatan Doğukan Sinik, “Şu anda Ümit Milli Takım’da forma giyiyorum. Milli takımda oynamak çok farklı bir duygu. Her futbolcunun bunu yaşamasını istiyorum. Her ne kadar Ümit Milli Takım forması giysem de A Milli Takım’da oynamak istiyorum. Takımımız Euro 2020’ye kaldı. Çok başarılı buluyorum hepsini. İnanılmaz işlere imza attılar gruplarda. İnşallah biz de hak ettiğimiz zaman orada oluruz. Orada olmak çok farklı. Her ne kadar Ümit Milli Takım forması giysem de A Milli Takım her zaman çok farklıdır” diye konuştu.

“Şenol Güneş’in yaptığı, bizim için çok özel bir hareketti”

Ümit Milli Takım formasıyla Andorra’ya kaybettikleri maçın ardından Şenol Güneş’in kendilerini izlemeye geldiğini söyleyen Doğukan Sinik, “Andorra’da bir mağlubiyet aldık son maçımızda. Gerçekten çok kötü bir maçtı. Psikolojik olarak mahvolduk diyebiliriz. Bahane değil tabii ki. Sonuçta A Milli Takım son maçında Andorra’da galip gelmişti ve Şenol Güneş hocamız, bizi izlemek için orada kaldı. Alt yaş kategorilerinden bu yana milli takıma gidiyorum ve hiçbir teknik adamın bu şekilde hareket ettiğini görmedim. Andorra çok soğuk ve küçük bir yer. Kamp bittikten sonra Şenol hoca, Türkiye’ye dönük ailesinin yanına dönebilirdi ama dönmedi. Bu da bizim için çok özel bir hareketti. Bize yaklaşımı da çok güzel. Yemekte bir araya geldik. Bu durum bizim için çok güzel. Şenol hoca bizi izliyorsa, biz de her an A Milli Takım’a gidebiliriz anlamına geliyor bu. Bu bizim için çok güzel bir jestti” dedi.