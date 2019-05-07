"Doğulu bir sanatçı sanata ilahi güzellik arayışı olarak bakar"

İSTANBUL (AA) - Ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil, "Doğulu bir sanatçı, Batılı bir sanatçıya göre sanata, ilahi güzellik arayışı olarak bakar. Necip Fazıl da bu konuda 'Anladım işi, sanat Allah'ı aramakmış' der." dedi.

Sanata yeni bir bakış açısı getirme amacıyla bu yıl ilk kez düzenlenen Ramart Platform kapsamındaki "Deneyim Aktarım Platformları"na ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil ile İranlı yönetmen, tasarımcı ve ressam Reza Hemattirad konuk oldu.

Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde gerçekleştirilen söyleşide Barutçugil ve Hemattirad, "Ebrunun Dinamizmi" üzerine konuşma yaptı.

- "Doğu sanatları gönüle hitap eder"

Konuşmasında ebru sanatının zaman içerisinde yaptığı yolculuktan bahseden Barutçugil, Batı sanatlarının göze, Doğu sanatlarının ise gönüle hitap ettiğini söyledi.

Barutçugil, gönül kelimesinin Batılı dillerde anlam olarak muhabbet, vefa sözcükleri gibi bir karşılığı olmadığını belirterek, "Doğulu bir sanatçı, Batılı bir sanatçıya göre sanata, ilahi güzellik arayışı olarak bakar. Necip Fazıl da bu konuda 'Anladım işi, sanat Allah'ı aramakmış' der. Batılı sanatlar için de şu anda estetik kelimesi kullanılır. Yunanca köküyle de duyu bilimidir." diye konuştu.