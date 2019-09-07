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Doğulu fındık işçileri dönüş yolunda

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 16:23 | Son Güncelleme

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden gelerek yaklaşık 1 ay boyunca Karadeniz Bölgesi’nde fındık toplayıp aile ekonomilerine katkıda bulunan fındık işçileri memleket topraklarına dönmeye başladı.Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde yaklaşık 1 ay boyunca fındık toplayan fındık işçilerinden işlerini bitirenler köy halkına veda ederek memleketlerine uğurlandı.

Doğulu fındık işçileri dönüş yolunda

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden gelerek yaklaşık 1 ay boyunca Karadeniz Bölgesi’nde fındık toplayıp aile ekonomilerine katkıda bulunan fındık işçileri memleket topraklarına dönmeye başladı.
Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde yaklaşık 1 ay boyunca fındık toplayan fındık işçilerinden işlerini bitirenler köy halkına veda ederek memleketlerine uğurlandı. Fındık işçilerinden Ahmet Öztürk, fındık toplamanın zor olduğunu, ancak Güneydoğu’da deniz bulunmadığından Karadeniz’de suya girmenin çok zevkli olduğunu söyledi.
Yine fındık işçilerinden Mahmut Öz, bölgelerinde ailelerin genelde kalabalık olduğunu belirterek, "Bu aylarda bizim bölgemizde iş olmaz. O yüzden biz de ekmek parası için mecburen fındığa geliyoruz. Eğer bulabilirsek 1 ay da olsa çalışırız. Biz çalışmadan yılmayız. Bizi burada zorlayan tek etken nemli hava. Havanın sıcaklığı pek etkilemiyor çünkü bizim bölgemiz buradan daha sıcak. Bir de fındıkta modern tarım yok. Biz 1 ay boyunca bizlere çok sıcak davranan Karadeniz halkına çok teşekkür ederiz" dedi.

Doğulu fındık işçileri dönüş yolunda

Doğulu fındık işçileri dönüş yolunda

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