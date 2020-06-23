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Tatlı Bir Telaş: Doğum Çantasında Neler Olmalı?

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ANNE ÇOCUK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Dokuz ayın sonunda annelerin heyecanla beklediği o an gelir çatar.

Tatlı Bir Telaş: Doğum Çantasında Neler Olmalı?

Dokuz ayın sonunda annelerin heyecanla beklediği o an gelir çatar. Bebeğin doğumuna çok az bir zaman kala, doğum çantasında neler olması gerektiği konusunda araştırmalara başlanır. Heyecan ve mutlulukla alışverişe çıkılır ve bebek için özenle güzel kıyafetler seçilir. Çeşit çeşit kıyafet ve aksesuar alınır. Aslında muhtemelen çoğunu kullanmaya fırsatı olmadan bebek çabucak büyüyecek, anne bunu bilir ama yine de kendine engel olamaz. Yaşadığı heyecan bambaşkadır çünkü. Bebeğine kavuşacağı o mucizevi anın hayaline kapılarak bebeği için bir sürü şey alır. Tabii kendisi için de bazı şeyler alması gereklidir. Hastane çıkışında gerekli olacak pek çok şey mevcuttur. Bebeğin ihtiyaçları kadar kendi ihtiyaçları da oldukça önemlidir. Doğumdan önce gereken tüm malzemelerin hazır edilmesi kolaylık sağlayacaktır ki zaten anne adayları doğum çantalarını aylar öncesinden hazır ederler. Sonrasında heyecanla ve sabırsızlıkla, sadece bebeğini kucağına alacağı zamanı bekler.

Doğum Çantasında Neler Olmalı?

Doğuma giderken eksiksiz hazırlanması gerekenlerin en başında, doğum çantası listesi gelir. Bu listeyi anne adayı büyük bir titizlikle hazırlar. En ince ayrıntısına kadar düşünür ve o an geldiğinde her şey tamamdır. Çünkü anneler her şeyi düşünür. Hastane çantasının içerisinde olması gerekenler;

1. Battaniye

battaniye

En gerekli malzemelerden biridir. Yeni doğan bebekler ısıya karşı çok hassas olurlar. İlk zamanlarda sıcak bir ortam sağlanması oldukça önemli olduğu için battaniye önemlidir. Mevsimine göre örme ya da penye battaniye çantaya eklenebilir. En az iki adet olmasında fayda var.

2. Bebek takımı

bebek takımı

Bebeğin doğduğunda giymesi gereken kıyafetler en önemlisidir. Bu yüzden hastaneden çıkış olarak satılan takımlardan alabilirsiniz. Hastanede kalacağınız süre belirsiz olduğu için, bebeğin kaka yaparak kıyafetini kirletmesi olasılığını da göz önünde bulundurarak 3 adet almak yeterli olacaktır.

3. Tulum

tulum ve bebek

Yeni doğan bebek için en rahatı ve en kullanışlısı olan tulumlara mutlaka çantada yer ayırmak gerek. Tulum bebeğin hareketini kısıtlamayarak, rahatça hareket etmesini sağlar. Bu sayede eklem sağlığı ve gelişimi de korunmuş olur. Bu ince ayrıntıları da düşünmek gereklidir. Yeni doğan çantasında 2 adet bulundurarak tedbirli olmakta fayda var.

4. Çıtçıtlı badi

zıbın

Çıtçıtlı badi bebek için çok kullanışlı olan kıyafetlerden birisidir. Hem altının rahat açılması sağlanır hem de bebek çok rahat eder. Ancak bebeğin göbek kordonundan dolayı, çapraz kapanan zıbınlardan tercih edilmesi daha kullanışlı olur. Böylece bebeğin göbek bağından dolayı, rahatsız olmaması sağlanmış olur. Çantanızda 3-4 adet çıtçıtlı badi bulundurabilirsiniz.

5. Eldiven ve şapka takımı

şapka ve eldiven

Eldiven ve şapka takımı da olmazsa olmazlar arasındadır. Dış etmenlere ve virüslere açık olan bebeği korumak için şapka kullanılmalıdır. Tabii bir de üşümemesi için. Eldiven de bir o kadar gereklidir. Çünkü yeni doğan bebekler sürekli olarak istemsizce ellerini yüzlerine götürürler. Tırnaklarıyla yüzlerini çizmeleri çok olasıdır. Bunun önüne geçmek için önlem almak şarttır.

6. Bebek bezi

bebek bezi

Bebek bezi zaten en başta çantada yerini alması gereken malzemelerdendir. Yeni doğan bebeklerin sürekli emmelerinden dolayı, altlarını kirletme sıklıkları fazla olabileceği için en az 10 tane alınmalıdır. Bebeklerin içinde rahat edebilecekleri, pişik oluşumuna neden olmayacak bez markaları tercih edilmelidir. Yeni doğan bebeklerin ciltleri oldukça hassastır.

7. Pijama takımı

kadınlar

Bebeklerin olduğu kadar annenin de, hastanenin çıkışında pek çok şeye ihtiyacı vardır. Annenin ihtiyaçlarının başında ise pijama takımı gelir. Doğum sonrası ağrılar yaşandığı için, seçilen pijamanın rahat ve biraz bol olması çok önemlidir. İsteğe göre gecelik takımı da alabilirsiniz. Çantanıza bir pijama takımı bir de gecelik koyabilirsiniz.

8. İç çamaşırı ve kadın pedi

iç çamaşırı

Doğum sonrası ağrıların yanında bir de dikişlerden ötürü kanama görüleceği için, kadın pedi olmazsa olmazlardandır. Kullanışlı olanlarından 2-3 paket çantaya eklenebilir. İç çamaşırı da fazla miktarda, 3-4 adet çantaya eklenebilir. Kanamanın yoğunluğuna göre çok sık değiştirmek gerekebilir. Kolaylık olsun derseniz de kullan at iç çamaşırlarından alabilirsiniz.

9. Emzirme sütyeni ya da emzirme atleti

emzirme sütyeni

Doğum sonrası en ihtiyaç duyulacak olan malzemelerden biri de kuşkusuz emzirme sütyenidir. Emzirme rahatlığı açısından mutlaka edinilmelidir. Emzirme sütyeni yerine emzirme atleti de tercih edilebilir. Böylece olası üşütme sorunu ile karşılaşmamış olursunuz.

10. Terlik ve çorap

terlik

Terlik ve çorap kesinlikle unutulmaması gerekenler arasındadır. Doğum sonrası hastalıklara açık olan annenin üşütmemesi için, 5-6 adet mevsime göre kalın ya da ince çorap, mutlaka çantaya eklenmelidir. Terlikte rahatlık açısından gereklidir. Ameliyat dikişleri sebebiyle yürümekte zorlanan ve hareketleri kısıtlanan annenin, rahat etmesi açısından oldukça önemlidir. Bu başlıca malzemelerin yanında çantada bulunması gereken diğer malzemeler; havlu, tarak, diş fırçası, el sabunu, göğüs pedi ve kremi, ıslak mendil, pet bardak, eve dönerken giyilecek rahat kıyafetler olarak sayılabilir.

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