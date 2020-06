Tatlı Bir Telaş: Doğum Çantasında Neler Olmalı?

Dokuz ayın sonunda annelerin heyecanla beklediği o an gelir çatar. Bebeğin doğumuna çok az bir zaman kala, doğum çantasında neler olması gerektiği konusunda araştırmalara başlanır. Heyecan ve mutlulukla alışverişe çıkılır ve bebek için özenle güzel kıyafetler seçilir. Çeşit çeşit kıyafet ve aksesuar alınır. Aslında muhtemelen çoğunu kullanmaya fırsatı olmadan bebek çabucak büyüyecek, anne bunu bilir ama yine de kendine engel olamaz. Yaşadığı heyecan bambaşkadır çünkü. Bebeğine kavuşacağı o mucizevi anın hayaline kapılarak bebeği için bir sürü şey alır. Tabii kendisi için de bazı şeyler alması gereklidir. Hastane çıkışında gerekli olacak pek çok şey mevcuttur. Bebeğin ihtiyaçları kadar kendi ihtiyaçları da oldukça önemlidir. Doğumdan önce gereken tüm malzemelerin hazır edilmesi kolaylık sağlayacaktır ki zaten anne adayları doğum çantalarını aylar öncesinden hazır ederler. Sonrasında heyecanla ve sabırsızlıkla, sadece bebeğini kucağına alacağı zamanı bekler.

Doğum Çantasında Neler Olmalı?

Doğuma giderken eksiksiz hazırlanması gerekenlerin en başında, doğum çantası listesi gelir. Bu listeyi anne adayı büyük bir titizlikle hazırlar. En ince ayrıntısına kadar düşünür ve o an geldiğinde her şey tamamdır. Çünkü anneler her şeyi düşünür. Hastane çantasının içerisinde olması gerekenler;