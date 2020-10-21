Doğum esnasında korkunç olay: Bebeğin kafası koptu

Brezilya'da ismi açıklanmayan 26 yaşındaki bir anne adayı korkunç bir olayla sarsıldı. Sezaryenle doğum yapacağı söylenen genç kadın, son dakikada karar değişikliği ile normal doğuma zorlandı. Doktorların ani karar değişikliğine o sırada tepki veremeyen talihsiz kadın acil olarak doğumhaneye kaldırıldı.

Kadının sezaryen ile doğurması gerekirken, hastane çalışanları bebeği doğal yollarla dünyaya getirmeye çalıştı. Doğum esnasında bebeğin kafası annenin rahmine sıkıştı. Yapılan müdahale sonucu bebeğin kafası kopup yere düştü.

GENÇ KADININ AİLESİ ÖFKELİ

Bebeğini kaybeden kadının akrabası Amanda Vieira, doktorların ceninin sağlık problemleri nedeniyle sezaryen ile alınması gerektiğini söylediklerini belirtti. Vieira, doktorları uyarmalarına rağmen doğum servisindeki personelin normal doğum ısrarının bu duruma sebebiyet verdiğini söyledi.

Polis, kadını hastaneye yollayan doktorun raporuna rağmen doğum servisindeki personelin kadını sezaryene almak yerine üç saat boyunca normal doğum için uğraşmış olduğunu belirtti.