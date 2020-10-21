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Doğum esnasında korkunç olay: Bebeğin kafası koptu

DÜNYA HABERLERİ  | 21.10.2020 10:11 | Son Güncelleme

Brezilya’da yaşanan olayda son dakikada sezaryen yerine normal doğuma alınan anne adayının bebeğinin kafası doğum esnasında koptu. Hastane hakkında soruşturma başlatıldı.

Doğum esnasında korkunç olay: Bebeğin kafası koptu

Brezilya'da ismi açıklanmayan 26 yaşındaki bir anne adayı korkunç bir olayla sarsıldı. Sezaryenle doğum yapacağı söylenen genç kadın, son dakikada karar değişikliği ile normal doğuma zorlandı. Doktorların ani karar değişikliğine o sırada tepki veremeyen talihsiz kadın acil olarak doğumhaneye kaldırıldı.

Kadının sezaryen ile doğurması gerekirken, hastane çalışanları bebeği doğal yollarla dünyaya getirmeye çalıştı. Doğum esnasında bebeğin kafası annenin rahmine sıkıştı. Yapılan müdahale sonucu bebeğin kafası kopup yere düştü.

GENÇ KADININ AİLESİ ÖFKELİ

Bebeğini kaybeden kadının akrabası Amanda Vieira, doktorların ceninin sağlık problemleri nedeniyle sezaryen ile alınması gerektiğini söylediklerini belirtti. Vieira, doktorları uyarmalarına rağmen doğum servisindeki personelin normal doğum ısrarının bu duruma sebebiyet verdiğini söyledi.

Polis, kadını hastaneye yollayan doktorun raporuna rağmen doğum servisindeki personelin kadını sezaryene almak yerine üç saat boyunca normal doğum için uğraşmış olduğunu belirtti.

Acılı eş olayın ardından eşinin sekiz aylık hamile olduğunu, doğum sancısı tutunca ambulansla kendi doktorlarına gittiklerini, kendi doktorlarının bebeğin sezaryenle dünyaya getirilmesi gerektiğini söyledi.

TALİHSİZ KADIN PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYOR

Olayı anlatan eş, tüm ısrarlara rağmen doğum servisi personelinin karısını doğal yollarla doğurması için üç saat bekletip doğum odasına aldıklarını söyledi. Kadının doğumda zorlandığı ve bebeğin annesinin rahminden çıkarılırken kafasının kopup düştüğü öğrenildi.

Annenin yaşadığı olaydan sonra büyük şok yaşadığı ve hala tedavi altında tutulduğu belirtildi. Öte yandan hastane hakkında soruşturma açıldı.

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