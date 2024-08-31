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  4. Doğum günü kutlaması feci bitti! Helyum gazının bulunduğu tüp patladı: 2 kişi yaralandı

Doğum günü kutlaması feci bitti! Helyum gazının bulunduğu tüp patladı: 2 kişi yaralandı

31.08.2024 18:27
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Konya'da doğum günü kutlaması için hazırlanan balonların şişirilmesi amacıyla kullanılan helyum gazının bulunduğu tüp patladı. Patlamada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Doğum günü kutlaması feci bitti! Helyum gazının bulunduğu tüp patladı: 2 kişi yaralandı

Konya'da doğum günü kutlaması kötü bitti! Olay, akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Keçeciler Mahallesi Emir Karaaslan Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binada meydana geldi.

HELYUM GAZININ BULUNDUĞU TÜP PATLADI!

Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın 3. katında doğum günü etkinliği için hazırlanan balonların şişirilmesi için kullandığı öğrenilen helyum gazının bulunduğu tüp henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı.

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Patlamanın etkisiyle 30 yaşındaki Ö.Ç. vücudunun çeşitli yerlerinde yanık nedeniyle, 2 yaşlarındaki bir çocuk ise hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Patlamanın yaşandığı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yaralanan Ö.Ç. ve ismi öğrenilemeyen çocuk, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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patlama Konya doğum günü
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