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Doğum günü kutlamasına yıldız yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 15:25 | Son Güncelleme

Yapımcı Polat Yağcı, yeni yaşını ünlü isimlerin katıldığı davetle kutladı.Yapımcı Polat Yağcı, 43’üncü yaş gününü önceki akşam yakın dostları ile birlikte kutladı.

Yapımcı Polat Yağcı, yeni yaşını ünlü isimlerin katıldığı davetle kutladı.
Yapımcı Polat Yağcı, 43’üncü yaş gününü önceki akşam yakın dostları ile birlikte kutladı. İş ve sanat camiasından birçok ismin katıldığı gecede adeta yıldızlar geçidi yaşandı. Yağcı’yı bu özel gününde Orhan Gencebay, Bülent Ersoy, Cengiz Kurtoğlu, Ümit Besen, Nejat Alp, Hakan Altun, Serkan Kaya, Demet Akalın, Mustafa Sandal, Sinan Akçıl&Burcu Kıratlı, Zara, Kibariye, Funda Arar&Febyo Taşel, Muazzez Ersoy, Kubat, Fettah Can&Cansu Kurtçu, Aleyna Tilki, Yavuz Bingöl, Merve Özbey, Alişan, Berkay, Haluk Levent, Gökhan Tepe, Şafak Sezer, Hamdi Alkan, Nur Yerlitaş, Aslı Hünel, Saba Tümer, Ali Ağaoğlu, Ahmet Selçuk İlkan, Erdem Kınay, Özgür Alter, Ceyhun Çelikten, Yonca Evcimik, Ahmet Şafak, Ahmet San, Erhan Yazıcıoğlu, Nilgün Belgün, Emel Müftüoğlu, Elif Karlı, Özlem Yıldız, Ali Güven,Metin Özülkü, Ersay Üner, Elif Kaya, Tuğçe Tayfur,Yavuz seçkin, Ezo Sunal, Gül Sunal, Metin Arolat , Cengiz imren, Seray Sever, Sami Levi, Burak Sağyaşar, Emirkan ve Çelik gibi birçok ünlü isim yalnız bırakmadı.
“Bu kadar insanın buraya gelmesi çok değerli”
Ünlü sanatçılar, sahneye çıkarak Polat Yağcı için sevilen şarkılarını da söyledi. Fotoğraflarının yer aldığı doğum günü pastasını sanatçı dostlarıyla birlikte kesen Yağcı, “Öncelikle hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Böyle geceler gerçekten çok zor oluyor. Bu kadar insanın bir araya gelmesi çok değerli. Ne zaman sizleri arasam her zaman yanımdasınız, benimlesiniz. Bundan sonraki senelerde de inşallah hep birlikte oluruz” dedi.

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