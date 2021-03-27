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Doğum günü kutlamasında başından vurulan savcı yaşam mücadelesini kaybetti

27.03.2021 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat’ta doğum günü kutlaması esnasında başından vurulan Sorgun Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım, 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.Sorgun ilçesi Cumhuriyet Savcısı 28 yaşındaki Özlem Salkım, 24 Mart tarihinde doğum günü kutlaması esnasında silahla başından vurularak ağır yaralanmıştı.

Doğum günü kutlamasında başından vurulan savcı yaşam mücadelesini kaybetti

Yozgat’ta doğum günü kutlaması esnasında başından vurulan Sorgun Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım, 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Sorgun ilçesi Cumhuriyet Savcısı 28 yaşındaki Özlem Salkım, 24 Mart tarihinde doğum günü kutlaması esnasında silahla başından vurularak ağır yaralanmıştı. Sorgun ilçe hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Savcı Salkım, Yozgat Bozok Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı. 3 gündür yoğun bakım servisinde hayat mücadelesini sürdüren Salkım’ın akşam saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Savcı Salkım’ın cenazesinin Yozgat Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olay sonrası Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı basın açıklamasında olayın kazara yaşandığını ileri sürmüştü.

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