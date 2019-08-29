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Doğum günü kutlamasında kaza kurşunuyla öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2019 22:26 | Son Güncelleme

 DENİZLİ’nin Honaz ilçesinde, lise öğrencisi Zeynep Atagün (17) kendi doğum günü için evine gittiği arkadaşı Umut K.’nın elindeki tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Doğum günü kutlamasında kaza kurşunuyla öldü

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ’nin Honaz ilçesinde, lise öğrencisi Zeynep Atagün (17) kendi doğum günü için evine gittiği arkadaşı Umut K.’nın elindeki tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.
Olay, bugün saat 20.00 sıralarında Honaz ilçesi Kaklık Mahallesi Şehit Eyüp Altın Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Umut K., yakın arkadaşı Zeynep Atagün’ü (17) doğum gününü kutlamak için evine çağırdı. Ailesinin de evde başka bir odada bulunduğu sırada Umut K. babasına ait pompalı tüfekle oynamaya başladı. Bu sırada tüfek bilinmeyen bir nedenle ateş aldı. Saçmaların isabet ettiği Zeynep Atagün yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri başından yaralanan Atagün’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan ve olay yerine gelen Atagün'ün yakınları sinir krizi geçirdi.
Savcının incelemesinin ardından genç kızın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Umut K. ise gözaltına alındı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. Umut K.’nın ilk ifadesinde kız arkadaşına tüfeğini gösterdiği sırada kazayla ateş aldığını söylediği belirtildi.

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Doğum günü kutlamasında kaza kurşunuyla öldüDoğum günü kutlamasında kaza kurşunuyla öldüDoğum günü kutlamasında kaza kurşunuyla öldüDoğum günü kutlamasında kaza kurşunuyla öldü

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