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Doğum günü partisinde bulaşan virüs can kayıplarına neden oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 07:52 | Son Güncelleme

Arjantin'in Epuyen kentinde bir doğum günü partisine katılanlara, onlardan da başkalarına bulaştığı belirlenen hantavirüs enfeksiyonu nedeniyle son iki ayda 9 kişi öldü - Şehirde 85 kişi karantina altına alındı ve 40 gün boyunca taziye ziyaretleri dahil bütün toplantılar ertelendi

Arjantin Sağlık Sekreteri Adolfo Rubinstein, Epuyen kentinde bir doğum günü partisinde yayılmaya başladığı tespit edilen hantavirüs vakalarında 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

TN televizyon kanalına konuşan Rubinstein, Arjantin'in Chubut eyaletine bağlı Epuyen şehrinde son iki ayda 9 kişinin hantavirüs enfeksiyonu nedeniyle öldüğünü, ayrıca 26 kişide daha bu virüsün bulunduğunun belirlendiğini söyledi.

Şu ana kadar bütün vakaların aynı epidemiyolojik bulaşma zincirinden kaynaklandığını aktaran Rubinstein, "Enfeksiyon, kasım ayında düzenlenen bir doğum günü partisine katılan kişilere, onlardan da başkalarına bulaşmış." dedi.

Rubinstein, hantavirüs enfeksiyonu vakalarının başkent Buenos Aires'e bin 700 kilometre uzaklığındaki Epuyen ile sınırlı kaldığını, diğer bölgelere yayılmadığını da sözlerine ekledi.

- Epuyen'de 85 kişi karantina altına alındı

Öte yandan Hakim Martin Zacchino, Epuyen şehrinde, hantavirüs enfeksiyonunun bulaşmasının önüne geçmek için 85 kişinin 30 gün boyunca karantina altına alınmasına karar verdi.

Karar, Chubut eyaleti Sağlık Bakanı Adrian Pizzi'nin, Esquel Cumhuriyet Başsavcılığından gerekli önlemlerin alınmasını talep etmesinin ardından çıkartıldı.

Zacchino, karantina kararına ilişkin, "Burada sadece halkın sağlığı değil, hayatı da tehlikede. Karantina kararı orantılı olmasının yanı sıra aynı zamanda haklı, mantıklı ve son derecede gerekli." açıklamasında bulundu.

Epuyen'de yetkililer, salgın ihtimalini göz önünde bulundurarak şehirde taziye ziyaretleri dahil bütün toplantıları erteleme kararı aldı. Erteleme kararı, virüsün evrimini ve semptomlarını belirlemek için gereken 40 gün boyunca uygulanacak.

Ağız maskeleri dağıtılan Epuyen sakinlerine, 40 gün boyunca alış veriş haricinde evlerinden çıkmamaları konusunda uyarı yapıldı.

- Hantavirüs enfeksiyonu

Genelde Amerika kıtasında görülen ve birçok çeşidi bulunan hantavirüs enfeksiyonu, yabani farelerin idrar veya salyasına temas yoluyla bulaşabiliyor.

Bulaştığı kişide çeşidine göre kalp ve akciğerleri etkiliyor, bazı durumlarda böbrek yetmezliğine yol açabiliyor. Ayrıca, hantavirüs enfeksiyonunun herhangi bir aşısı veya özel bir tedavisi de bulunmuyor.

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de 2013-2018 yıllarında hantavirüs enfeksiyonundan yaşamını yitiren kişi sayısı 111 olarak kaydedilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Arjantin Epuyen hantavirüs

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