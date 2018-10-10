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Doğum günü pastası 15 öğrenciyi hastanelik etti

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2018 14:25 | Son Güncelleme

BARTIN'ın Kurucaşile ilçesindeki okulda doğum günü için getirilen yaş pastayı yiyen 15 öğrenci, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ayhan ACAR/KURUCAŞİLE (Bartın), (DHA)- BARTIN'ın Kurucaşile ilçesindeki okulda doğum günü için getirilen yaş pastayı yiyen 15 öğrenci, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kurucaşile Ortaokulu 7'nci sınıfındaki bir öğrencinin doğum günü için bir veli sınıfa pasta getirdi. Yaş pastayı yiyen öğrencilerden 15'i bir süre sonra mide bulantısı kusma şikayetleri ile durumu öğretmenlerine haber verdi. 15 öğrenci daha sonra ambulansla Kurucaşile Toplum Sağlığı ve Aile Sağlığı Merkezine getirildi. 10 öğrenci ayakta tedavilerinin sonrasında taburcu olurken, 5 öğrenciye ise serum bağlandı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kurucaşile Kaymakamı Burak Bozkurt Gürses yaptığı açıklamada, "Okulumuzun 7'nci sınıf öğrencileri bir doğum günü kutlaması yapakmış, velilerden bir tanesi de bir pasta getirmiş. Sınıfın mevcudu da 24 kişilik, 15 öğrencimiz rahatsızlanmış, herhangi bir problem yok. Öğrencilere serum bağlandı. Hepsi de bugün taburcu edilecek. Gereken müdahaleler toplum sağlığı ve aile merkezinde yapıldı. Herhangi bir sıkıntı yok. Konuyla adli tahkikata başlandı" dedi.

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