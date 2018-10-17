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Doğum günü sürprizi felakete dönüştü!

İLGİNÇ HABERLER  | 17.10.2018 11:36 | Son Güncelleme

Umman'da kaydedildiği belirtilen görüntülerde balonla yapılan doğum günü sürprizi felakete dönüştü.

Umman'da kaydedildiği iddia edilen görüntülerde bir adamın balonlar ile sürpriz olarak doğum gününde uçurulduğu, arkasından balonlara bağlı iplerin kopması sonucu düşerek öldüğü belirtildi. Yaşanan bütün süreç amatör kameraya kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Umman doğum günü balon

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