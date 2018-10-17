Doğum günü sürprizi felakete dönüştü!

Umman'da kaydedildiği iddia edilen görüntülerde bir adamın balonlar ile sürpriz olarak doğum gününde uçurulduğu, arkasından balonlara bağlı iplerin kopması sonucu düşerek öldüğü belirtildi. Yaşanan bütün süreç amatör kameraya kaydedildi.

